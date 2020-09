Brasil tem mais de mil mortes em 24 horas pela covid-19; veja balanço de quarta

O país voltou a registrar mais de mil mortes pela covid-19 em um único dia; nesta quarta-feira (30), foram 1.041 óbitos registrados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Os números são compilados a partir dos balanços oficiais de cada secretaria estadual de saúde no Brasil.

Os números do Piauí ainda não foram inclusos na contagem, por conta de problemas técnicos no acesso às bases de dados do Estado.

O número nacional de casos continua na mesma faixa dos 30 mil registrada na terça (29): nas últimas 24 horas, novos 32.554 diagnósticos do novo coronavírus foram registrados em todo o território nacional.

Com estes números, o Brasil alcançou e ultrapassou a marca dos 4,8 milhões de casos – número acumulado desde março, quando foi descoberto o primeiro caso da doença no país. Já são 4.810.076 infectados pelo vírus Sars-CoV-2, além de 143.962 vítimas fatais.

Destes totais, 985 mil casos e 35,6 mil mortes ocorreram no Estado de São Paulo, líder em infecções pela covid-19. Em segundo lugar está a Bahia, com mais de 310 mil contaminações e 6,7 mil mortes.

O Rio de Janeiro, apesar de ocupar quarto lugar no ranking de casos da virose, possui o segundo maior número de mortes e a maior taxa de letalidade entre todas as unidades da Federação: são 264 mil casos e 18,4 mil mortes. No Estado fluminense, a cada 100 infectados, cerca de 7 acabam falecendo por conta do vírus.