Bolsonaro responde ameaça de sanção e erra nome de Joe Biden

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para responder comentários feitos por Joe Biden no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, na noite anterior.

O candidato democrata à presidência, quando questionado sobre possíveis medidas de controle das mudanças climáticas, mencionou a floresta amazônica e propôs sanções ao governo brasileiro caso sua política ambiental não mude.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Consumidor já sente no bolso alta no preço do óleo de soja

Taxa de desemprego fica em 13,8% no trimestre até julho, afirma IBGE

Tomando como gancho os incêndios que ocorrem atualmente na costa oeste dos Estados Unidos, Biden afirmou que a Amazônia está sendo "derrubada", o que poderia impulsionar a concentração de gases carbônicos na atmosfera.

O democrata afirmou que, caso eleito, "reuniria vários países do mundo para juntar US$ 20 bi e dizer, 'Aqui estão U$ 20 bilhões. Pare de derrubar a floresta. Se não, você vai ter consequências econômicas significativas".

Em postagens no Twitter e Facebook, Bolsonaro escreveu que a postura de Biden "sinaliza claramente" a quebra de uma "convivência cordial e profícua".

"Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, senhor Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável", acrescenta.

Na versão traduzida para o inglês da publicação, Bolsonaro acabou errando o nome do democrata, chamando-o de "John Biden".

"O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável", disse.

O debate desta terça-feira (29) foi o primeiro de três programados entre o atual chefe de Estado dos EUA, Donald Trump, e o ex-vice-presidente na chapa de Barack Obama. As eleições ocorrerão oficialmente em 3 de novembro, mas votos já começaram a ser enviados por meio do serviço estatal de correios do país.