Apreensões de drogas aumentaram 62% durante a pandemia em São Paulo

A quantidade de drogas apreendidas entre janeiro e agosto em São Paulo aumentou 62% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, quase 200 toneladas foram recolhidas em todo o estado desde o começo de 2020.

O levantamento feito pela Secretaria da Segurança Pública contabiliza todos os departamentos do interior e o da capital. O Deinter 7, na região de Sorocaba, foi o que teve o maior aumento: 910%.

A unidade de Piracicaba também registrou forte alta; foram quase 28 toneladas de drogas apreendidas, número 544% maior do que o do ano passado. Delegado do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, Helton Padilha afirmou que a pandemia contribuiu para o crescimento.

As apreensões na Grande São Paulo aumentaram 129%; mais de 21 toneladas foram recolhidas. Segundo o delegado Helton Padilha, a maioria das drogas encontradas tinha a capital como destino. Isso explica o motivo de a maior parte das operações ocorrerem em rodovias.

A Segurança Pública acrescenta que as megaoperações deflagradas frequentemente contribuem para uma maior efetividade das apreensões. Mesmo assim, 4 dos 12 departamentos analisados tiveram quedas na quantidade; a capital, por exemplo, apresentou redução de 12% na comparação com 2019.