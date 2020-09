Venda de carros usados cresce em agosto no Brasil

A venda de carros usados subiu 10% em agosto em relação a julho no Brasil. Segundo a Fenauto (federação nacional que reúne lojistas do setor), o crescimento foi verificado em 17 estados.

As vendas em setembro continuam subindo e já superaram as de setembro inteiro do ano passado. A média de transações diárias apenas a terceira semana de setembro foi 8% superior ao mês inteiro do ano passado.

O medo de pegar o transporte público durante a pandemia é um dos motivos que impulsionou a venda de veículos usados no Brasil. Para o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos, a preocupação com o coronavírus e a retomada dos trabalhos presenciais alavancaram as vendas.

"Vários fatores fizeram com que aumentasse a procura. Um deles, é o cidadão que quer ter o seu carro para não depender do ônibus, do metrô e do aplicativo, para poder ter essa tranquilidade por causa da pandemia", afirmou à Rádio Bandeirantes.

O bancário Erick Gaudêncio Bispo comprou um carro usado após ser informado que precisaria voltar ao trabalho. Para evitar o contato com outras pessoas, resolveu financiar um veículo. "Eu sempre utilizei transporte público pra ir trabalhar. Por causa da pandemia, acabei optando por comprar um veículo para evitar riscos e aglomeração, e para preservar minha saúde e a da minha família", disse.

Em agosto, os seminovos com até três anos de uso foram os que mais se destacaram, com um aumento de 11% nas vendas. Segundo a Fenauto, até o final do ano, os resultados nas vendas de carros usados devem ser positivos.