Protocolo de reabertura prevê quarentena para classe inteira se houver caso de covid-19

A Prefeitura de São Paulo poderá colocar até uma turma inteira em isolamento por 14 dias caso um único aluno ou professor seja diagnosticado com o novo coronavírus após a reabertura das escolas públicas municipais.

A ordem, segundo o secretário da Educação, Bruno Caetano, está prevista no protocolo sanitário que vai regular a retomada do setor.

“Se identificarmos uma criança ou profissional infectado, a orientação é que a sala toda seja colocada imediatamente em quarentena”, afirmou o titular da pasta em entrevista na segunda-feira (29) à Rádio BandNews FM.

O secretário disse que o protocolo “é bastante conservador”, já que em outros lugares do mundo a recomendação tem sido para o isolamento apenas do estudante ou funcionário infectado, mas a capital vai adotar a quarentena para a turma toda “por precaução”.

As escolas públicas municipais, bem como as estaduais e as particulares, foram liberadas para reabrir na capital a partir do próximo dia 7 de outubro, mas só para atividades extracurriculares.

As unidades poderão receber alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio para aulas de reforço, idiomas, música e acolhimento, entre outras, porém ainda não podem dar aulas regulares, que seguem sendo aplicadas apenas remotamente.

A prefeitura diz avaliar o retorno das aulas regulares presenciais apenas em novembro. O sindicato das escolas particulares e parte dos pais dos alunos da rede privada seguem pressionando para que o retorno ocorra já no mês que vem.

Por ora, só o ensino superior está autorizado a retomar as aulas presenciais na capital, a partir do próximo dia 7. O sindicato que representa as universidades particulares, porém, estima que a maioria permanecerá fechada e só deverá reabrir para aulas presenciais em 2021.