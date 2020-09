Previsão do Tempo: Calor volta com força recorde nesta quarta-feira

Após uma terça-feira (29) amena, setembro termina com o retorno do calor e sol forte na cidade de São Paulo. A partir desta quarta-feira (30), as temperaturas ganham força e podem bater recorde anual ainda na quinta (1º).

Confira a previsão do tempo completa para amanhã, baseada nas informações divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura paulistana.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Thelma Assis, vencedora do BBB 20, lança programa de entrevistas

Alesp começa a discutir projeto de ajuste fiscal no estado

As temperaturas sobem rapidamente entre hoje e quarta-feira, culminando entre quinta e sexta, antes de uma nova frente fria prevista para passar rapidamente no litoral paulista neste fim de semana.

O último dia de setembro não tem previsão de chuvas; a quarta começa com poucas nuvens, o sol já predominando a partir do amanhecer. A temperatura mínima está prevista para 18ºC, e a máxima chega facilmente aos 34ºC nas horas mais quentes do dia.

Com isto, a umidade do ar despenca, e as taxas mais baixas ficarão em torno dos 25%.