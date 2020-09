Motorista de aplicativo é solto após dois meses preso injustamente

Mesmo com provas que poderiam inocentá-lo, um motorista de aplicativo ficou preso por quase dois meses em São Paulo. Jorge Anderson de Brito Barnabé foi solto nesta segunda-feira (28) graças a um habeas corpus concedido pela Justiça na segunda instância.

Jorge Anderson foi detido dia 27 de julho, logo depois de fazer uma corrida entre Ferraz de Vasconcelos e Artur Alvim, na zona leste da capital paulista. Antes, ele havia pegado um passageiro que transportava uma mala e, dentro dela, havia 10 quilos de maconha – tudo embalado à vácuo para eliminar o cheiro.

Jorge sempre alegou que não sabia do conteúdo e o próprio passageiro, Charles de Oliveira Menezes, escreveu uma carta e admitiu em juízo que o motorista não estava envolvido.

Documentos do aplicativo 99 Taxi, incluídos nove dias depois da prisão no processo, apontaram que a chamada atendida pelo motorista foi feita de forma aleatória, ou seja, sem acerto prévio entre os dois. A origem e o destino foram colocados pelo próprio passageiro no aplicativo. No mesmo dia, Jorge já havia feito 11 corridas. O Ministério Público, no entanto, o denunciou e defendeu que ele fosse mantido preso.

O passageiro, segundo consta no processo, instalou o aplicativo no celular de outra pessoa, com os dados dele. O transporte da mala teria sido negociado em um bar por R$ 250.

Para a advogada de Jorge, Emilyenne Martins, a Polícia, o Ministério Público e a Justiça ignoraram as provas que o tirariam da cadeia. Ele utilizava um veículo alugado e foi denunciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Jorge vai responder ao processo em liberdade e a defesa aguarda que ele seja absolvido. O carro segue apreendido.

Procurado, o Ministério Público ainda não pronunciou. A Justiça disse que não emite nota sobre questões judicializadas.