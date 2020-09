Empresas contratadas para limpeza de escolas municipais de SP reclamam de atrasos no pagamento

Empresas contratadas para fazer a limpeza das escolas municipais de São Paulo reclamam mais uma vez de atrasos no pagamento pela prefeitura.

O problema ocorre num momento em que as terceirizadas alegam falta de caixa para realizar os trabalhos de higiene necessários para o retorno das aulas. São 18 prestadoras de serviço responsáveis por limpar quase quatro mil unidades de ensino da capital.

Em julho, a Rádio Bandeirantes revelou que a administração municipal não tinha repassado R$ 44 milhões para as empresas desde março. Cerca de 3.500 funcionários continuaram recebendo salário e benefícios – apenas 5% seguiram na ativa durante a pandemia.

Na época, a Secretaria da Educação afirmou que o pagamento seria normalizado na semana seguinte. Segundo o advogado Eduardo Teodoro, que representa o sindicato das empresas, após a reportagem, apenas 28% do valor foi pago.

Um decreto publicado pela prefeitura garante o pagamento dos salários dos trabalhadores de órgãos públicos integralmente durante a pandemia. Apesar disso, 15 das 18 terceirizadas aderiram às regras de preservação de emprego do governo federal, com 70% do salário custeado. A responsabilidade dos 30% restantes fica com a Prefeitura de São Paulo.

Cerca de R$ 30 milhões dos contratos inativos ainda não foram repassados às empresas referentes ao período de abril a agosto. O advogado Eduardo Teodoro alerta que com o caixa comprometido, não será possível retomar os serviços de limpeza para a reabertura das escolas.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo destacou o repasse de R$ 32 milhões dos contratos ativos para as empresas desde abril e ressaltou que o pagamento dos 30% é feito para as prestadoras de serviço que cumprem com as obrigações descritas no decreto.

Dos 19 contratos com possibilidade de reembolso, só seis enviaram a documentação completa, de acordo com a administração municipal.