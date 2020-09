Covid-19 infectou mais 32 mil brasileiros em 24 horas; veja balanço de terça

Entre as tardes de segunda (28) e terça-feira (29), mais 32.058 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil. O aumento nos casos foi contabilizado pelas secretarias estaduais de saúde e divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Ainda, outras 863 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Desde março, o país acumula 142.921 óbitos pela covid-19, além de 4.777.522 casos.

A taxa de letalidade a nível nacional continua em 3%. Durante o fim de semana, o Estado de Goiás tornou-se o oitavo a superar a marca de 200 mil casos; o Distrito Federal caminha para o mesmo número, hoje com 191 mil.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado pela pandemia, com 979 mil casos e 35,9 mil mortes pelo novo coronavírus.

Confira os números compilados no Painel Covid-19 do Conass neste link.