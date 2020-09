Coronavírus mata um milhão de pessoas em todo o mundo

A pandemia do coronavírus mata um milhão de pessoas em todo o planeta. A marca foi atingida na segunda-feira (28), segundo o levantamento da universidade americana Johns Hopkins. Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido concentram a maior parte das vítimas.

Nações que tiveram um pico no primeiro semestre se preocupam com uma segunda onda da doença. É o caso de Alemanha, França, Reino Unido e Espanha, por exemplo.

São mais de de 33 milhões de casos confirmados em todo o mundo e cientistas debatem qual será a tendência da pandemia. Na avaliação do infectologista e professor da Universidade de Nebraska André Kalil, existem três hipóteses principais para o futuro da covid-19.

Segundo o médico, a pandemia pode realmente estar regredindo, o mundo pode estar entre a primeira e a segunda onda ou apenas a gravidade da infecção diminuiu com maior conhecimento da doença. Já para o professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP Eliseu Waldman a pandemia ainda não está perto de acabar.

O médico explica que, mesmo com uma vacina eficaz, a imunização em massa levaria um tempo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o pico de mortes no mundo foi em abril. Na semana do dia 13, foram mais de 50 mil vítimas.