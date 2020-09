Alesp começa a discutir projeto de ajuste fiscal no estado

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) começa a discutir o projeto de lei que trata de um ajuste fiscal no estado. A proposta, enviada pelo governador João Doria (PSDB), tramita em regime de urgência e pode ser votada ainda nessa semana.

Os deputados iniciaram os debates nesta segunda-feira (28), em sessão extraordinária.

O texto propõe medidas como a venda de imóveis públicos, a extinção de órgãos como a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), a Fundação para o Remédio Popular e o Instituto Florestal, além de alterações no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

O governo paulista afirma que o ajuste fiscal é necessário para enfrentar os problemas no orçamento do ano que vem por causa da pandemia do coronavírus.