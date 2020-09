Biden e Trump se enfrentam em primeiro debate nesta terça-feira

Após uma intensa campanha eleitoral de constantes acusações e até ameaças, o ex-vice-presidente democrata Joe Biden e o atual presidente republicano Donald Trump terão nesta terça-feira (29) o primeiro debate presidencial da campanha de 2020.

Antes da eleição em 3 de novembro, haverá quatro encontros cara a cara: três presidenciais e um entre os vices. Cada um terá duração de 90 minutos, nos quais os candidatos discutirão temas relevantes, que vão desde a gestão da economia até a pandemia da covid-19 e nomeações à Suprema Corte.

Dias antes do primeiro encontro de presidenciáveis nos EUA, que acontece hoje às 22h (horário de Brasília), um levantamento de intenção de votos organizado pelo jornal The Washington Post em parceria com a rede ABC News, mostrou Biden liderando a corrida presencial com 54% das intenções contra 44% de Trump. Diferente de outras pesquisas, esta levou em conta os Colégios Eleitorais, responsáveis por manter o mistério das eleições nos EUA até o último momento.