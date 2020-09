OMS aprova teste para covid-19 ao custo de R$ 30 e resultado em minutos

Um novo tipo de testagem para a detecção do novo coronavírus foi aprovado na segunda-feira (28) pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Semelhante a um teste de gravidez, com resultado em poucos minutos e duas linhas azuis em caso de diagnóstico positivo, o novo exame popular é equivalente ao RT-PCR (ou swab), que detecta se o paciente está com o vírus naquele momento e infectando outras pessoas.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, os testes trarão “resultados confiáveis” num intervalo entre 15 a 30 minutos e exigirão equipamentos menos sofisticados que os exames tradicionais.

“Eles custam o máximo de US$ 5 por unidade (perto de R$ 30), o que já é bem abaixo dos exames PCRs. E nós esperamos que o preço caia ainda mais”, destacou.

O novo método de testagem de antígeno pode auxiliar em futuras triagens em escolas, universidades e locais de trabalho. Ele torna ainda mais dinâmico a avaliação em tempo real do vírus no organismo e, em alguns casos, detectará a doença antes mesmo que a pessoa apresente os primeiros sintomas.

Cerca de 120 milhões de unidades do novo método de testagem serão distribuídas para países de classe média e baixa, mas nações ricas que participam da iniciativa da OMS para acelerar a vacina (como Reino Unido e Brasil), também poderão solicitar amostras da testagem que é a primeira no mundo em dar resultados em minutos para a infecção ativa de covid-19.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, as empresas que estão fabricando o novo teste reservarão 20% para países de renda baixa e média e os outros 80% serão vendidos para nações que possuem interesse em adquirir. Ainda segundo o jornal, Alemanha, França e Suíça já garantiram milhões de exemplares.

A nova maneira de detectar o novo coronavírus é uma parceria da Organização Mundial da Saúde e da Fundação Bill e Melinda Gates.

Saiba que tipo de resultado esperar de cada teste