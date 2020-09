Taxista atropela e mata mulher em moto na Freguesia do Ó

Um acidente na zona norte de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (28), deixou uma pessoa jovem de 23 anos morta. Ela estava na garupa de uma moto que foi atingida por um táxi na avenida Edgar Facó, na Freguesia do Ó, por volta das 2h.

Policiais que atenderam a ocorrência fizeram o teste do bafômetro no taxista, que constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele acusou a motocicleta de tentar uma conversão proibida – já o namorado da vítima apontou que o motorista do táxi passou no semáforo vermelho em alta velocidade.

O taxista não trabalhava no momento do acidente e estava com a família no carro. Ele foi preso, prestou depoimento no 13º DP (Casa Verde) e liberado – teste do bafômetro apontou índice abaixo do que é considerado crime. Ele teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida e vai responder por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

