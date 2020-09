Prefeitura apresenta Orçamento de 2021 de para São Paulo nesta quarta

A Prefeitura de São Paulo vai apresentar à Câmara Municipal, nesta quarta-feira (30), a proposta orçamentária para 2021. Ao todo, o Orçamento previsto será de R$ 67 bilhões – R$ 1,9 bilhão a menos do que o deste ano.

A proposta é apenas uma intenção de como o governo pretende investir o dinheiro e não como a verba realmente será utilizada. Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), não há previsão de redução de gastos em saúde, educação, assistência social e cultura.

A administração municipal pretende, também, reservar R$ 4 bilhões para investimentos. Segundo Covas, a redução no orçamento de 2021 se deve a efeitos da pandemia. O prefeito afirma, no entanto que o cenário é melhor do que o estimado inicialmente pela prefeitura quando a previsão de gastos começou a ser elaborada.

O orçamento previsto para este ano foi de R$ 68,9 bilhões. Do montante, devem ser gastos até 65 bilhões, segundo a prefeitura.