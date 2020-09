PF apreende mais de 1,3 tonelada de cocaína após perseguições no interior de SP

A Polícia Federal apreendeu no sábado (26), cerca de 1.379,6 kg de cocaína após a realização de duas perseguições no interior de São Paulo. Seis pessoas foram presas e quatro veículos foram apreendidos.

A primeira apreensão de cocaína ocorreu na manhã do sábado, na Rodovia dos Imigrantes, e contou com apoio da Polícia Rodoviária Militar do Estado. Após perseguição e colisão, os policiais prenderam um homem transportando 646 tabletes de cocaína, totalizando 705,8 kg de entorpecente.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Durante a tarde, em Araçariguama – município a cerca de 55 km da capital paulista -, os policiais federais prenderam cinco pessoas e apreenderam quatro veículos, um caminhão e um semirreboque. O peso da cocaína apreendida na ocasião foi de 673,80 kg, acondicionada em 620 tabletes.