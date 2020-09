Mutirão virtual oferta 10 mil vagas de emprego em São Paulo

O governo estadual abre, a partir das 17h desta segunda-feira (28), as inscrições para um mutirão de 10 mil vagas de emprego em São Paulo. O processo seletivo, inédito de forma digital, está em sua quinta edição, organizado em parceria com a UGT (União Geral dos Trabalhadores), com o Centro Paula Souza e com o Sebrae-SP.

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) afirmou que a pandemia motivou o estado a evitar o evento presencial, notório por formar filas enormes no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista. “Vai facilitar o trabalho daqueles que buscam a sua oportunidade de trabalho e também a segurança dos trabalhadores", afirmou.

A mudança permitiu que, além da cidade de São Paulo, vagas para atuação na região metropolitana, interior e litoral também sejam contempladas. Entre as oportunidades estão vagas para áreas de atendimento, operador de loja, vendedor, promotor de vendas e desenvovedor de aplicações.

Os cadastros de currículos podem ser feitos pelo site Meu Emprego Vaga Certa até o dia 2 de outubro. Paulistas que precisarem de auxílio ou não tiverem acesso à internet podem buscar unidades do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

As empresas participantes farão a seleção inicial entre os dias 5 e 9 de outubro. Os candidatos que se cadastram primeiro serão avaliados primeiro pelos contratantes.