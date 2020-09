Campanha de vacinação contra a paralisia infantil começa na próxima segunda

Começa no dia 5 de outubro, próxima segunda-feira, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite – também conhecida como paralisia infantil. A ação vai até o dia 30 de outubro.

Neste ano, a taxa de vacinação para a doença está em cerca de 50% – o país não alcança a meta de 95% há cinco anos. No ano passado, por exemplo, a taxa ficou em 82,6%.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Projeto visa informar na internet sobre radares em rodovias estaduais de São Paulo

São Paulo pode ter ventos de até 50 km/h nesta segunda

O Pará teve o pior índice, com 69,6%. Já Rondônia foi o único estado que conseguiu atingir a meta, com 98% do público-alvo vacinado.

A poliomielite é uma doença contagiosa transmitida pelo contato direto com as fezes ou com secreções da boca das pessoas infectadas. No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989, na cidade de Souza, na Paraíba.