Eleições 2020: São Paulo tem alta de 49% no número de candidatos inscritos

O número de candidatos que se inscreveram na Justiça Eleitoral para disputar as cadeiras de prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano na capital paulista cresceu 49% na comparação com o pleito passado, em 2016.

O prazo para as inscrições se encerrou às 19h de sábado com 1.993 cadastros, sendo 1.964 candidatos a vereador, 14 candidatos a prefeito e 15 a vice – há um a mais porque uma das postulantes já renunciou.

Em 2016, a capital recebeu 1.337 inscrições de candidatos, com 22 nomes concorrendo a prefeito e vice e 1.315 na disputa por um lugar na Câmara Municipal. Há quatro anos, após a análise das inscrições, a Justiça tornou 1.227 candidaturas aptas e barrou outras 110, por irregularidades diversas.

Com isso, 1.205 vereadores foram para a disputa por uma das 55 cadeiras do Legislativo, o que representou 21,9 candidatos por vaga. Em 2020, as inscrições dos postulantes ainda serão julgadas, mas a proporção hoje é de 23,6 candidatos por vaga.

O aumento do número de candidaturas e da concorrência por um lugar na Câmara já eram esperados e são reflexos de uma mudança na lei eleitoral que valerá pela primeira vez neste ano.

Como mostrou o Metro Jornal em junho, candidatos a deputado e vereador não podem mais se unir em coligações. As alianças entre os partidos aumentavam a chance de eleição tanto para os grandes como para os pequenos, pois o cálculo para a divisão das cadeiras levava em conta a soma dos votos obtida por todos os candidatos da coligação.

Agora, no “cada um por si”, os partidos dependerão apenas do seu próprio desempenho para alcançar os votos necessários para eleger seus representantes. Por isso, estão lançando mais nomes na tentativa de ampliar as suas possibilidades.

Também por isso, o número de candidatos a prefeito cresceu (de 11 para 14), para que ele sirva de puxador de votos para os vereadores.

Na busca pelo voto: números das Eleições 2020 em São Paulo

2016

Inscrições: 1.337, sendo:

Prefeito – 11 | Vice – 11 | Vereador – 1.315

Vereadores aptos: 1.205

Candidatos por vaga (são 55 cadeiras): 21,9

2020

Inscrições: 1.993, sendo:

Prefeito – 14 | Vice – 15* | Vereador – 1964

Vereadores: 1.964**

Candidatos por vaga (são 55 cadeiras): 23,6

49% é o aumento no número de inscrições de candidatos em São Paulo na comparação entre as eleições de 2016 e 2020.

*uma candidata a vice já está inapta porque renunciou

**inscrições ainda serão julgadas

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)