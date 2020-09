LinkedIn destaca 10 startups em alta no Brasil; veja lista

O LinkedIn, rede social profissional, divulgou nesta semana sua seleção das dez principais startups em alta no Brasil. A lista destaca nomes do mercado que buscam aprimorar modelos de negócio com iniciativas inovadoras.

A seleção é feita anualmente desde 2017. Neste ano, a startup Menu assumiu a ponta, com plataforma que une distribuidores e indústrias a estabelecimentos comerciais. Fecham o pódio a Loft, que trabalha na compra e reforma de imóveis para venda, e a Consiga Mais, que oferece crédito consignado privado.

Segundo o editor-chefe do LinkedIn para a América Latina, Rafael Kato, a atuação das startups durante a pandemia influenciou no ranqueamento. “A lista reflete o estado atual da economia e do mundo, apresentando startups emergentes e resilientes e como elas estão operando neste universo em constante mudança”, afirmou.

Todas as empresas escolhidas são privadas e independentes, com ao menos 50 funcionários, menos de sete anos de atuação e com sede no Brasil. Startups que dispensaram pelo menos um quinto da força de trabalho entre janeiro e julho deste ano ficaram inelegíveis.

LinkedIn Top Startups 2020