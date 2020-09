Faturamento de supermercados e farmácias ameniza perdas do varejo na pandemia

O faturamento de supermercados, farmácias e lojas de material de construção cresceu durante a pandemia no estado de São Paulo. A alta nas vendas desses segmentos deve amenizar as perdas totais no varejo.

O assessor econômico da Fecomércio, Altamiro Carvalho, destaca que o prejuízo no primeiro semestre foi grande para as lojas que fecharam.

O auxílio emergencial de R$ 600 está sendo um fator importante para melhorar as vendas no varejo. Mesmo assim, o setor pode terminar 2020 com prejuízo superior a R$ 27 bilhões.

O quarto e último trimestre será decisivo para o resultado geral, lembra Altamiro Carvalho. A previsão é que a recuperação total do varejo no estado aconteça em março de 2021.