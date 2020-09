Mercado Livre investe em logística de entregas própria para 'fugir' dos Correios

O vice-presidente do Mercado Envios, Leandro Bassoi, falou ao Metro Jornal sobre os investimentos do Mercado Livre, plataforma de venda digital, em formas de entrega alternativa aos Correios. A empresa estatal encerrou nesta semana uma greve de mais de 30 dias após decisão judicial.

Houve aumento do tempo de entregas com a greve?

O Mercado Livre orienta aos compradores a optarem por ofertas sinalizadas como “Entregando Normalmente” e que não sofrerão alteração no prazo de entrega durante a greve dos Correios, pois não são entregues pela estatal. A atividade da malha logística própria do Mercado Livre se mantém inalterada. A greve afeta somente os vendedores que têm entregas feitas via Correios e que, mesmo nesses casos, no momento da compra, o usuário é informado do prazo.

Há mais queixas de prazos não cumpridos?

Não percebemos aumento com relação às entregas, o que mostra que nossa estrutura logística de envios e as orientações transparentes na plataforma quanto aos prazos de entrega são efetivas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Como o Mercado Livre tem tentado contornar o problema?

Para os vendedores que têm entregas via Correios, sugerimos que entrem em contato com a Central de Vendedores para aderirem à malha logística do Mercado Livre e começar a usar suas facilidades, assim como o sistema de Fulfillment — modelo em que o Mercado Livre gerencia todo o processo logístico do vendedor do marketplace. A malha logística própria do Mercado Livre se mantém inalterada, em pleno funcionamento durante a greve. Atualmente, mais de 75% das entregas realizadas via Fulfillment chegam aos clientes em menos de dois dias (há um ano era 55%).

Quais os investimentos da empresa em ter seu próprio sistema de entregas?

Em 2013, criamos o Mercado Envios, a unidade de negócios do Mercado Livre, responsável por fornecer soluções logísticas para melhorar a experiência de mais de 11 milhões de vendedores e 42 milhões de compradores que usam a plataforma. Com tecnologia e inovação, conseguimos otimizar processos e criar uma sólida rede logística que nos permite prestar serviço de excelência. Acreditamos sempre em investir para melhorar a experiência do consumidor. Neste ano, o Mercado Livre manteve o plano de investir cerca de R$ 4 bilhões no Brasil, sendo que uma fatia substancial deve seguir para a malha logística. Esses investimentos vão desde a instalação de novos centros de distribuição e cross-dockings, até o desenvolvimento de novas ferramentas para reduzir o tempo e o custo de entrega. Acreditamos que um ecossistema robusto e diverso é o melhor caminho para oferecer a rapidez e as facilidades de entrega que os consumidores do marketplace esperam.

Qual porcentagem dos consumidores é atingida?

O Mercado Envios, que tem amplo portfólio de soluções logísticas, opera 96% de todas as vendas do Mercado Livre Brasil.

Por que a empresa acredita ser importante investir em sistema de entrega alternativa aos Correios?

Trabalhamos com mais de 70 parceiros logísticos no Brasil, incluindo os Correios, e nosso foco é sempre alcançar a excelência, com todos eles. Acreditamos que essa diversidade de parceiros nos permite atingir o objetivo de fazer entregas rápidas e baratas.