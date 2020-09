Perdeu o emprego na pandemia? Confira dicas para se recolocar no mercado

A pandemia afetou o emprego de milhões de brasileiros. Desde o início de maio, o desemprego no país cresceu 27,6%, chegando a 12,9 milhões de pessoas em agosto, segundo dados divulgados IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) nesta semana.

A espera por uma vacina, apontada como grande solução para a retomada à normalidade, também acaba dificultando a recolocação no mercado de trabalho. Nesse momento de incertezas, a força de vontade se torna diferencial.

Segundo a coordenadora do programa Bolsa de Empregos, do Sinthoresp, Andressa Santos, o cenário desanimador pode ser superado com planejamento e otimismo. “Em um primeiro momento, pode parecer que o seu mundo caiu. Não se desesperar é difícil, mas é preciso ter foco”, afirma.

A psicóloga aconselha a utilizar o tempo para organizar uma estratégia, pensando nas próprias experiências, nas vagas que almeja e nos seus possíveis diferenciais para oferecer às empresas. “Nada de deixar as coisas para amanhã. Tente adaptar seu antigo horário de trabalho para se dedicar a encontrar uma nova vaga.”

Com o currículo atualizado, é hora de procurar vagas. Andressa diz que vale tudo, desde grupos e sites de emprego na internet, até anúncios em jornais e indicações. O momento também pode ser utilizado para capacitações. “Mudar de emprego, seja na área em que você trabalhava anteriormente ou com algo novo, é sempre uma oportunidade de aprimorar suas habilidades”, explica.

A coordenadora do Sinthoresp aponta a popularização e diversificação dos cursos online nos últimos vezes. Há muitas opções gratuitas ou com descontos que ajudam a desenvolver habilidades técnicas. “Depois se ter toda essa dedicação para encontrar uma vaga, é hora de arrasar na entrevista! Tenha uma postura profissional e mostre suas competências técnicas e emocionais.”

Outras dicas para o momento da entrevista é ser amigável com o recrutador e buscar uma conversa que seja memorável. Chegar com antecedência no local também é essencial e, caso o processo seja virtual, checar equipamentos e garantir um lugar tranquilo podem fazer a diferença.

“O processo de busca por um emprego tem altos e baixos. Nem sempre é na primeira entrevista que você vai conquistar a vaga, e não dá para desanimar. Tenha em mente de que, se não foi dessa vez, será na próxima”, diz Andressa.