Concerto online comemora aniversário da República Popular da China neste sábado

Um concerto totalmente online será realizado neste sábado (26) para comemorar o 71º aniversário da fundação da República Popular da China.

A Embaixada da China no Brasil e os Consulados-Gerais em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife prepararam um show gravado por orquestras de renome.

As bandas que vão misturar o ritmo asiático com o brasileiro, explica o Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil na China, Shu Jianping.

A orquestra vai fazer um remix da bossa nova brasileira com uma canção folclórica chinesa.

A mistura vai ser uma versão inédita que une os clássicos "Garota de Ipanema" e "Flor de Jasmim", uma das músicas mais conhecidas da China.

O Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil na China, Shu Jianping, ressalta que o evento vai permitir um conhecimento maior das duas culturas.

O concerto será neste sábado, a partir das 11h, e será transmitido no canal oficial da Embaixada da China no Brasil no Youtube.

A República Popular da China completa 71 anos no dia 1º de outubro.