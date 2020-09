Eleições 2020: A partir de domingo, candidatos podem iniciar campanha

As eleições municipais de 2020 começam a ganhar, no domingo (27), o seu lado mais prático e visível com o início das campanhas e a autorização para que candidatos de todo o país façam propagandas nas ruas e na internet.

Você vai ver e ouvir carros de som, receber folhetos e pode até topar com um candidato andando no seu bairro, mas como estamos em uma pandemia, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) está pedindo cautela.

No documento em que definiu o protocolo sanitário das eleições, o tribunal orienta os candidatos a evitar distribuir materiais impressos e fazer eventos em locais amplos, abertos e com número reduzido de participantes, sem aglomerações e todo mundo usando máscara.

Para o advogado eleitoralista Acácio Miranda, “os métodos tradicionais, como distribuição de santinhos e o corpo a corpo, continuarão existindo e serão usados por alguns candidatos, mas a população, em algumas circunstâncias, olhará para isso com desconfiança”.

Segundo o especialista, o novo coronavírus deverá impulsionar ainda mais as campanhas online. “As redes já estavam assumindo um certo protagonismo, mas, com a pandemia e todas as restrições, há uma forte tendência pela consolidação da internet como meio de campanha.”

O que os candidatos podem e não podem, segundo a lei

(e o que devem evitar, segundo o bom senso)

Aqui é verde

Fazer propaganda por meio de alto-falantes ou amplificadores de som entre 8h e 22h

Realizar comícios e utilizar aparelhagem de som fixa, das 8h às 24h – e até 2h no comício de encerramento de campanha

Colocar uma mesa em via pública para distribuir material gráfico, como santinhos, folhetos e volantes, sem obstruir a passagem

Usar bandeiras ao longo das vias públicas, entre 6h e 22h, desde que móveis e que não dificultem a passagem de pessoas e veículos

Participar de caminhadas e carreatas acompanhadas ou não de carro de som

Fazer propaganda por meio de anúncios em jornais e revistas

Exibir propaganda em bens e veículos particulares, respeitando as dimensões determinadas

Fazer propaganda na internet em sites próprios, por meio de mensagens eletrônicas (para contatos cadastrados), em blogs e redes sociais. Os candidatos podem pagar para impulsionar esses conteúdos

Aqui manda a consciência

Candidatos devem evitar eventos que provoquem aglomerações

Devem optar por fazer eventos em locais abertos e que permitam o respeito ao distanciamento social

Devem sempre usar máscara em espaços públicos e fazer uso frequente do álcool gel

Aqui é vermelho