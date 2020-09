Iniciativa da Cufa colocará pontos de wi-fi grátis em 150 favelas do Brasil

O mais novo projeto da Central Única das Favelas (Cufa) pretende levar internet gratuita para dois milhões de pessoas até julho de 2021. O Mães da Favela ON foi inaugurado nesta quinta-feira (24) em Heliópolis, em São Paulo, e chega nesta sexta (25) à Rocinha, no Rio de Janeiro.

O programa, que tem como parceiros a Comunidade Door e a empresa Alô Social, pretende disponibilizar conexão wi-fi aberta em diversos pontos de 150 complexos de favelas pelo Brasil, atingindo os 26 Estados e o Distrito Federal.

Ainda, as 500 mil mães cadastradas na iniciativa Mães da Favela poderão receber chips da TIM em parceria com a empresa Alô Social. A instalação dos pontos de wifi livre ficará a cargo da Comunidade Door.

De acordo com o fundador da Cufa, Celso Athayde, a iniciativa nasceu a partir do relato de mães atendidas que, além das dificuldades corriqueiras e as impostas pela crise da covid-19, veem seus filhos sem a opção de se adequarem ao ensino remoto imposto pelo isolamento social por não terem os equipamentos necessários ou internet disponível para as aulas.