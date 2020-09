Vendas do setor imobiliário cresceram mais de 10% no primeiro semestre

As vendas do setor imobiliário cresceram mais de 10% no primeiro trimestre de 2020. Um estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostra que o lançamento de imóveis teve uma queda de 21% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2019.

As vendas, porém, vão no sentido contrário. Entre janeiro e junho, mais de 61 mil imóveis foram vendidos. O volume é o maior para o período desde 2014 e representa uma alta de 0,6% em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio França, apontou a quarentena como um dos fatores responsáveis pela movimentação do setor.

Além dessa mudança comportamental, o especialista apontou a queda dos juros e a reserva econômica de parte dos consumidores como aspectos que influenciaram o aumento.

Com relação às expectativas de mudanças do mercado dentro de São Paulo, Luiz Antônio França disse que o setor tem interesse em investir no centro da cidade. Ele afirmou, no entanto, que para a iniciativa seja possível, é necessária uma mudança na Lei de Zoneamento.

De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas os preços de imóveis seguem crescendo a ritmo baixo. Os valores acumulam alta real de 1,11% nos primeiros oito meses de 2020. No acumulado de 12 meses, no entanto, a variação real dos preços equivale a um recuo de 0,92%.