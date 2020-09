Número de refugiados matriculados no ensino superior no Brasil quase triplica em 2020

O número de pessoas refugiadas e solicitantes da condição de refugiado matriculadas em universidades atingiu o ápice em 2020, totalizando 339 ingressos – quase três vezes mais do em 2019, que contou com 117 matriculados.

É o que diz o relatório anual da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Acnur (Agência da ONU para refugiados). Deste total, 329 estudantes estão matriculados na graduação, nove no mestrado e um faz doutorado.

O aumento reflete as políticas de incentivo das universidades ao acesso de pessoas refugiadas no ambiente acadêmico. A oferta de programas de permanência chegou a 19 instituições em 2020. Em 2018, eram 11. Entre as iniciativas estão a oferta de bolsas de estudo, o auxílio financeiro e o auxílio permanência.

O número de diplomas revalidados também aumentou 260% entre pessoas refugiadas. Desde junho de 2019, 76 diplomas foram revalidados nas instituições associadas à CSVM em diversas áreas de conhecimento e por pessoas de diferentes nacionalidades.

As universidades com maior número de processos finalizados são a Universidade Federal Fluminense, com 22 diplomas revalidados no período, a UFPR (Universidade Federal do Paraná), com 21, e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com 19.