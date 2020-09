46% dos professores não sabem se alunos realmente aprendem com aulas online

Com mais de seis meses de escolas fechadas, 46% dos professores não sabem se os alunos realmente aprendem com as aulas online. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Crescer, que entrevistou 528 docentes de educação básica e do ensino superior em instituições públicas e privadas.

Enquanto quase a metade dos educadores não tem certeza quanto à eficácia das aulas à distância, 8% consideram frustrante ensinar pela internet.

A diretora do Instituto Crescer, Luciana Allan, afirma que os professores têm se esforçado para adaptar as práticas de aprendizado ao novo contexto. Segundo a pesquisa, 61% deles dizem ter aprendido sozinhos a utilizar os recursos tecnológicos necessários para as atividades virtuais.

Para 41% dos professores, a maior conquista durante a pandemia foi descobrir a capacidade de aprender e utilizar recursos digitais para fins pedagógicos, mas a frustração vem com o pouco sucesso no resultado de aprendizagem dos estudantes com as estratégias de ensino.

Luciana chama a atenção para a necessidade de investimento na formação dos docentes. A maior frustração para 57% dos professores foi descobrir que poucos alunos aproveitam os conteúdos por falta de infraestrutura.