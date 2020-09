Para entidades, ‘novo código de trânsito’ traz insegurança

As mudanças aprovadas em definitivo nesta semana pelo Congresso no Código de Trânsito Brasileiro ameaçam a segurança do tráfego, segundo entidades ligadas ao tema da mobilidade.

O pacote foi apresentado pelo governo em junho de 2019, passou por votações na Câmara e no Senado e agora aguarda sanção para ser oficializado. As mudanças devem entrar em vigor 180 dias após a publicação.

Entre outros itens, o projeto amplia de 5 para 10 anos o prazo de validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e permite que motoristas somem até 40 pontos em multas antes de ter o direito de dirigir suspenso, dobrando o limite hoje de 20 pontos.

A cada renovação, o motorista faz exames de aptidão física e mental – e paga uma taxa, que varia entre os estados. Para o governo, a ampliação tira uma burocracia e alivia o bolso do cidadão.

Esticar esse prazo, porém, na visão da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), pode fazer com que mais condutores com possíveis comprometimentos de saúde continuem a dirigir. “Entendemos que essa mudança vai acarretar mais acidentes e atropelamentos, sobrecarregando o SUS (Sistema Único de Saúde) e a Previdência, com aposentadorias precoces. É um engano achar que diminuirá custos”, afirmou o diretor Geraldo Gutemberg.

Coordenador de Mobilidade Urbana do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), Rafael Calabria afirmou que o projeto “é trágico para a segurança do trânsito”. “Estudos internacionais mostram que o sistema de pontuação, com limite de infrações, estimula comportamentos. Se vamos duplicá-lo, o condutor entende que pode cometer o dobro de infrações, o que vai gerar uma percepção de impunidade – somada à nossa fiscalização, que já é falha.”

Calabria também criticou a ausência de debate. “Não há nada de emergencial no projeto para que fosse votado numa pandemia.”