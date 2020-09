Governo libera R$ 10 bi para empréstimo na maquininha

O governo federal publicou nesta quinta-feira (24) a Medida Provisória que libera crédito de R$ 10 bilhões para empréstimos a pequenos empreendedores por meio das maquininhas já utilizadas para atendimento ao público.

A linha de crédito, que toma como garantia os valores vendidos nas máquinas de cartão, ficará disponível até o fim deste ano. Ela foi criada como uma das medidas emergenciais para ajudar a economia do país durante a pandemia do novo coronavírus.

A vantagem no modelo é facilitar o acesso ao crédito para negócios menores, dispensando garantias como imóveis, por exemplo, exigidas em outras linhas.

A liberação da verba era o passo que faltava para que o BNDES iniciasse o cadastro das operadoras financeiras que vão ofertar o crédito. A expectativa do banco nacional era iniciar a operação na terça-feira passada, o que não ocorreu. O BNDES não informou a reportagem sobre a nova data para início até o fechamento desta edição.

Funcionamento

O Peac (Programa Emergencial de Acesso a Crédito) Maquininhas vai emprestar aos empreendedores valores baseados na média dos recebidos via máquina de cartões antes da pandemia, com limite de até R$ 50 mil.

Haverá carência de seis meses para início do pagamento das parcelas e juros de 6% ao ano. O abatimento será realizado com a cobrança de 8% do faturamento da maquininha ou débito na conta em caso de saldo insuficiente.

Entenda como funciona

As regras e condições para ter acesso ao financiamento via maquininha

Quem tem direito?

MEIs (Microempreendedores Individuais), microempresas e empresas de pequeno porte que tenham tido vendas por meio de maquininhas

Quanto posso ter de empréstimo?

O valor máximo do crédito será o dobro da média mensal de valores recebíveis nas maquininhas de cartão no período de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 – excluindo os meses em que o valor for zero –, e não poderá passar de R$ 50 mil

Ou seja, se a pessoa jurídica recebeu R$ 10 mil em média por mês nas maquininhas de cartão neste período, o valor máximo que ela poderá tomar de crédito será R$ 20 mil

Quais as condições?

Taxa de juros de até 6% ao ano sobre o valor do crédito, cobrada mensalmente

Carência de 6 meses para o início do pagamento, com cobrança de juros neste período

Prazo de 36 meses para o pagamento, incluindo o prazo de carência – quem começa a pagar o empréstimo depois de 6 meses, por exemplo, terá 30 meses para pagar

Como é feito o pagamento?

Ao contratar o crédito, o empreendedor precisa ceder à instituição financeira que fez o empréstimo 8% do valor das vendas realizadas nas maquininhas como forma de pagamento da dívida

Caso o valor dos recebíveis não seja suficiente para quitar cada parcela do empréstimo até a data de vencimento, a instituição financeira poderá fazer o débito do valor restante diretamente da conta da contratante

Como fazer para contratar?

Apesar da liberação da verba ontem, o BNDES ainda não informou as instituições participantes nem como os interessados poderão contratar o crédito. Novas informações serão divulgadas em www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/peac-maquininhas