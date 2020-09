Mais de 3.110 cirurgias eletivas foram canceladas em São Paulo durante a pandemia

Mais de 3.110 cirurgias eletivas, aquelas que o paciente não corre grande risco de vida, foram canceladas até junho no sistema público de saúde em São Paulo.

Em razão da pandemia, entre 23 de março e 31 de maio, procedimentos desse tipo chegaram a ser totalmente suspensos na capital. De acordo com Marta Maria Nunes, Coordenadora de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, em junho, 97% já foram reagendadas.

Porém, há pessoas que ainda não tiveram a confirmação de uma nova data para o procedimento cirúrgico. É o caso de Maria de Fátima Vale, de 46 anos, moradora da comunidade de Heliópolis.

Autônoma e vivendo do auxílio emergencial, ela foi diagnosticada com pedra na vesícula em março e ainda não sabe quando fará a cirurgia.

Foram realizadas 39.030 cirurgias eletivas entre janeiro e junho de 2019 na cidade de São Paulo. Neste ano, o número caiu 41%. Já as de urgência e emergência não foram paralisadas no sistema público de saúde da cidade, mesmo com a pandemia.