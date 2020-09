Finlândia usa cachorros para farejar coronavírus em aeroporto

Netsa semana, o aeroporto de Hensinque-Vanda, na Finlândia, pôs em prática um projeto inovador de detecção do novo coronavírus. Agora, passageiros que aterrissarem ou partirem do aeroporto passarão por um exame com cães treinados para farejar o vírus.

No exame canino, um passageiro passa uma gaze no pescoço e a coloca em uma lata, que depois é entregue em outra sala para que um cão a fareje e ofereça um resultado imediato.

O plano-piloto será implementado juntamente aos exames convencionais. Até o momento, a eficiência dos cachorros em identificar o Sars-CoV-2 não foi comprovada por estudos científicos comparativos, portanto aqueles que se oferecerem para a testagem também passarão pelo exame RT-PCR para confirmar o resultado.

Uma equipe de 15 cães e dez instrutores está sendo treinada para o trabalho na Finlândia por voluntários patrocinados por uma clínica veterinária particular. Entre eles está Kossi, um cão de resgate espanhol que foi treinado como cão farejador no país e que já trabalhou na detecção de câncer.

"O que vimos em nossa pesquisa é que os cães encontram a doença cinco dias antes de os pacientes terem quaisquer sintomas clínicos", disse Anna Hielm-Bjorkman, professora adjunta da Universidade de Helsinque, especializada em pesquisa clínica de animais acompanhantes.

"Eles são muito bons nisso. Chegamos perto de uma sensibilidade de 100%", disse ela, referindo-se à capacidade dos cães para detectar casos do novo coronavírus.