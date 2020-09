Ataque à faca deixa quatro feridos próximo à redação do Charlie Hebdo, na França

Quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (25) durante um ataque à faca próximo à antiga redação da publicação satírica Charlie Hebdo, no 15º arrondissement em Paris, na França.

Até o momento, a polícia prendeu um dos dois suspeitos pelo atentado. O homem estava próximo à Praça da Bastilha e, segundo a rádio local Europe 1, estava coberto por manchas de sangue em sua roupa.

De acordo com as autoridades francesas, um pacote "suspeito" ainda foi encontrado no local do crime, e agora passa por perícia de uma unidade especializada em explosivos.

Duas das vítimas estão em estado grave, e toda a área próxima ao prédio, na rua Nicolas-Appert, foi interditada. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, convocou uma reunião do comitê de crise para acompanhar as investigações.

Charlie Hebdo

O atentado terrorista à redação do jornal satírico ocorreu em 7 de janeiro de 2015, porém o julgamento dos dois irmãos envolvidos no crime, Sherif e Said Kouachi, começou apenas no início de setembro deste ano.

Ainda neste mês, o Charlie Hebdo – que perdeu doze dos membros de sua equipe no atentado, entre jornalistas, cartunistas e funcionários do prédio – voltou a publicar sátiras do profeta muçulmano Maomé.