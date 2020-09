Após passar por cirurgia, Bolsonaro está estável e sem dor

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi internado nesta sexta-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo para fazer uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga.

Segundo o boletim médico, o procedimento foi realizado sem intercorrências, com duração de 1h30 e o cálculo foi totalmente removido. O presidente está "estável, afebril e sem dor", de acordo com o cardiologista Leandro Santini Echenique, o urologista Leonardo Lima Borges e Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Hospital Albert Einstein.

De acordo com o Estadão, inicialmente, a cirurgia seria realizada pelo urologista Miguel Srougi. No entanto, houve uma mudança de planos após Bolsonaro tomar conhecimento sobre críticas do médico a atuação do presidente diante da pandemia.