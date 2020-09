Super Sete: conheça a nova loteria da Caixa e veja preços e probabilidades de ganhar

As Loterias Caixa apresentam uma nova modalidade de jogo em modelo inédito – o Super Sete. São sete colunas, com números de 0 a 9. O apostador escolhe ao menos um número de cada coluna, pagando mínimo de R$ 2,50 para concorrer.

No sorteio, uma bola de cada coluna é sorteada. Quem acertar os números nas colunas certas ganha o prêmio principal. Valores menores são pagos com menos acertos – R$ 2 para três colunas corretas; R$ 6 para quatro colunas; para cinco ou seis colunas, valor depende do montante principal.

Voltante do Super Sete, nova loteria da Caixa / Divulgação/Caixa

O primeiro sorteio será realizado no dia 2 de outubro, com prêmio estimado de R$ 1 milhão – as apostas já estão disponíveis nas lotéricas, pelo portal Loterias Online, ou ainda pelo aplicativo Loterias Caixa, apenas para usuários do iOS.

Outra diferença entre o Super Sete e outras loterias é o horário de sorteio, sempre às 15h, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Apostadores podem fazer a “fézinha” até uma hora antes do sorteio dos números de cada coluna.

Assista ao vídeo explicativo da Caixa sobre o Super Sete:

Probabilidades de ganhar no Super Sete

É possível apostar entre 7 e 21 números – sendo mínimo de um e máximo de três números por coluna. A probabilidade de levar o prêmio máximo com uma aposta mínima, por exemplo, é de uma em 10 milhões.

Ao inserir um número a mais em uma das colunas, totalizando 8 números, as chances dobram, de uma em cinco milhões. Dobra também o preço da aposta, que passa a custar R$ 5.

Veja abaixo os preços de cada aposta e a probabilidade de acertar o prêmio máximo: