Covas assina protocolos para reabertura do setor cultural em São Paulo

O prefeito Bruno Covas (PSDB) assina nesta quinta-feira (24) os protocolos sanitários do setor cultural para a reabertura ao público na cidade de São Paulo.

No entanto, isso só ocorrerá quando a cidade estiver na fase verde do plano de flexibilização da quarentena no estado. A assinatura adiantada busca já deixar tudo pronto para que as atividades sejam retomadas imediatamente após a reclassificação.

O Plano São Paulo, que define as regras de flexibilização da quarentena no estado, será atualizado no dia 9 de outubro. Os novos protocolos valerão para cinemas, teatros e outros espetáculos, eventos, bibliotecas, museus, galerias e equipamentos multiculturais.

No caso dos cinemas, as regras já foram publicadas no Diário Oficial do município no início deste mês. Entre as exigências, estão limitação do público em 60% da capacidade, horário de funcionamento limitado a oito horas por dia e medição de temperatura na entrada. Todos deverão usar máscaras e manter o distanciamento social.

Teatros e espetáculos similares devem seguir as mesmas regras. Todos os setores deverão priorizar a venda de ingressos em plataformas online, além da abertura antecipada de salas para evitar a formação de filas.

Apesar de parte das atividades culturais em pé serem liberadas com a fase verde, seguem proibidos eventos que gerem aglomerações, como festas e shows.

Cidade já cumpre critérios para avançar para fase verde

Na sexta-feira (18), Covas afirmou que a capital paulista já cumpre os critérios para avançar à fase verde do Plano São Paulo. “A expectativa é que no início de outubro, quando o governo voltar a reclassificar as regiões, a cidade possa voltar a avançar a fase verde”, afirmou.

Para dar mais um passo na flexibilização da quarentena, é preciso cumprir quesitos mínimos de capacidade do sistema de saúde e de evolução da pandemia.

A cidade de São Paulo tem 50,5% dos leitos de UTI destinados para covid-19 ocupados – porcentagem expressivamente menor que o mínimo de 75%. Seu número de leitos de UTI por 100 mil habitantes é de 28, quase seis vezes o mínimo necessário (5).

Sobre o impacto da doença em São Paulo, os indicadores apresentam melhora desde junho. São considerados os números de novos casos, internações e óbitos dos últimos sete dias, comparados aos sete dias anteriores, e de óbitos e internados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes.