Previsão do tempo: sexta-feira marca retorno oficial do calor em São Paulo

A partir desta sexta-feira (25), a frente fria deixa São Paulo de vez, com o calor voltando e atingindo seu ápice já no fim de semana. No entanto, o ar seco também volta a dominar grande parte do Brasil nos próximos dias, com taxas de umidade do ar preocupantes durante as tardes.

A próxima semana na capital paulista e região metropolitana será de muito calor, umidade do ar em queda acentuada e sem previsão de chuva. Confira a previsão do tempo para amanhã, baseada nos modelos de previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

LEIA MAIS:

CIEE lança programa de capacitação e estágio para alunos de ensino médio

Governo quer zerar tributação da folha para quem é CLT e ganha mínimo, diz Ricardo Barros

A sexta-feira começa ainda com céu nublado e névoa úmida em São Paulo, o que pode provocar redução de visibilidade em alguns bairros e aeroportos no final da madrugada e início da manhã.

O sol passa a predominar a partir do início da tarde, com temperatura máxima prevista de 28°C, enquanto os percentuais de unidade do ar oscilam entre 35% e 90%.

O dia vai terminar sem previsão de chuvas, mesmo com a chegada da brisa marítima no fim da tarde.