Pandemia fez 50 mil estabelecimentos fecharem em São Paulo

Cerca de 50 mil estabelecimentos fecharam as portas no estado de São Paulo por causa da pandemia de coronavírus. O levantamento é da Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo). Os bares e restaurantes pequenos foram os mais atingidos pela crise.

Segundo o presidente do Conselho Estadual da Abrasel-SP, Percival Maricato, isso se deve pelo baixo faturamento dessas micro empresas. Além da diminuição do poder de consumo, as pessoas ainda têm medo de ir às ruas por causa da covid-19.

Tanto o estado quanto a Prefeitura de São Paulo têm adotado medidas de flexibilização da quarentena, que está em vigor desde março deste ano. Os shoppings podem reabrir entre 5h e 13h ou entre 12h e 20h. Os bares e restaurantes podem abrir por oito horas diárias em horário livre, mas precisam encerrar as atividades até as 22h.

Nenhum estabelecimento pode ter mais do que 40% da capacidade ocupada. Maricato explica que tudo isso faz com que o setor tenha dificuldades para retomar ao crescimento.

A Abrasel-SP acredita ainda que muitos outros estabelecimentos vão fechar no início do ano que vem. Isso por causa dos impostos e do pagamento dos empréstimos solicitados ao longo da pandemia de coronavírus.