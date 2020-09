Ibope: Aprovação de Bolsonaro sobe para 40% e atinge o maior índice do mandato

A aprovação de Jair Bolsonaro subiu para 40%, aponta pesquisa do Instituto Ibope divulgada nesta quinta-feira (24). Este é o maior índice de avaliação bom/ótimo desde o início do mandato, em janeiro de 2019. Em dezembro de 2019, esse percentual estava em 29%.

A pesquisa, encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), aponta ainda que 29% dos brasileiros acreditam que a administração Bolsonaro é ruim ou péssima. O mesmo índice avalia tudo como regular. O estudo ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação de ruim ou péssimo caiu de 38% para 29% e a popularidade cresceu principalmente entre os entrevistados que cursaram até a 8ª série do ensino fundamental, e entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo, entre residentes nas periferias e nas regiões Sul e Nordeste.

Segurança pública

Mais da metade das pessoas ouvidas avaliam positivamente a segurança pública, a única área em que o índice de aprovação é maior, com 51%. Em todas as outras áreas, incluindo impostos, taxa de juros, saúde e meio ambiente as taxas de desaprovação superam.