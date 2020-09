Governo quer zerar tributação da folha para quem é CLT e ganha mínimo, diz Ricardo Barros

O governo quer zerar a tributação da folha para quem tem carteira assinada e ganha salário mínimo. Essa é uma das bases da proposta de reforma tributária que o Planalto está discutindo com o Congresso.

Líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros (Progressistas), explicou a ideia em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Todos os setores da economia teriam a contribuição sobre o salário reduzida, e não apenas os 17 que mais empregam, como ocorre hoje.

Além disso, quem tem carteira assinada e ganha até 3 mil reais por mês ficaria isento de Imposto de Renda. No entendimento do governo, a grande vantagem disso tudo será o estímulo à geração de empregos, afirma Ricardo Barros.

“Nós queremos que os 38 milhões de brasileiros, que se apresentaram para receber o auxílio emergencial e não tem carteira assinada, possam chegar ao emprego formal. Desonerar o salário mínimo e todos que tem carteira assinada é um objetivo. Queremos também aumentar o limite de isenção de R$ 1.900 para R$ 3 mil de quem paga imposto de renda. Então quem ganhar até R$ 3 mil não vai pagar imposto de renda”, disse.

O objetivo do governo é evitar que o veto à prorrogação da atual desoneração da folha para os 17 setores seja derrubado. O problema é o caixa, já que a conta dessa ampla desoneração, como o Planalto está chamando, chegaria a R$ 100 bilhões por ano.

Segundo o líder Ricardo Barros, a saída pode ser um novo imposto, proposta que o Ministério da Economia defende há muito tempo. “Para que nós possamos abrir mão de R$ 100 bilhões que são arrecadados hoje sobre os brasileiros que estão na folha de pagamento por carteira assinada nós precisamos arrecadar de outro lugar. A proposta que o governo está falando é esse imposto de transações financeiras, transações digitais, é tributar o universo de transações que não está pagando impostos no país”, explicou.

Na entrevista à Rádio Bandeirantes, Ricardo Barros fez a ressalva de que o texto está em construção e será discutido com lideranças no Congresso. Essas conversas fazem parte de um pacote de propostas econômicas mais abrangente, que também pode incluir o novo modelo do Bolsa Família. Assista à entrevista na íntegra: