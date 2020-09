CIEE lança programa de capacitação e estágio para alunos de ensino médio

Nesta quinta-feira (24), o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) estreia um novo programa direcionado a estudantes do ensino médio e técnico. O "Jovem Talento CIEE" está disponível para cerca de 524 mil jovens alunos, e pretende contratar cerca de 500 deles a cada mês.

Para fazer parte, é preciso ter um cadastro válido no sistema do CIEE. Clique aqui para fazer o seu.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Governo quer zerar tributação da folha para quem é CLT e ganha mínimo, diz Ricardo Barros

Brasil é antepenúltimo em ranking sobre participação feminina na política da América Latina

O programa é válido para os estados da Região Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), Centro-Oeste e São Paulo. As empresas interessadas em ofertar vagas nesta modalidade podem fazer contato diretamente com um consultor do CIEE nestes locais.

O estágio dos estudantes terá carga horária diária de seis horas, das quais uma será reservada para capacitação à distância (EAD) na própria empresa. Além disso, cursos online no setor de Administração, Comércio e Varejo, Contabilidade e Finanças e Tecnologia oferecem 480 horas de aulas e podem ser personalizados para atender necessidades de cada empresa.

“A evolução de cada estagiário será acompanhada por um gestor da empresa, e um tutor do CIEE estará disponível para auxiliar com dúvidas. Por sua vez, o estagiário também terá a possibilidade de avaliar o conteúdo dos cursos e de sua experiência na empresa”, disse o CIEE.