Em votação unânime, TRE torna Crivella inelegível até 2026

De maneira unânime, por 7 votos a 0, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu tornar o prefeito do Rio Marcelo Crivella inelegível.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24), após voto do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, que havia pedido mais tempo para analisar o processo em sessão na última terça-feira (22).

Os sete desembargadores acompanharam o relator Cláudio Dell'Orto, que votou pela condenação de Crivella por conduta vedada em evento em 2018 com funcionários da Comlurb na quadra de uma escola de samba.

O relator ainda votou pela multa máxima, de R$ 106 mil. O comício foi denunciado pela reportagem da BandNews FM. Na ocasião, Crivella apresentou o filho, Marcelo Hodge Crivella, como pré-candidato ao cargo de deputado.

A defesa do prefeito do Rio pretende apresentar recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Um dos advogados de Crivella, Rodrigo Roca, também estuda pedir a suspeição do desembargador Gustavo Teixeira.

De acordo com a defesa, o magistrado já defendeu a Lamsa, concessionária que administrava a Linha Amarela, em outros processos. A gestão da via é alvo de uma batalha jurídica entre a empresa e a Prefeitura