Dirigir sob efeito de álcool triplica risco de morte em São Paulo, diz estudo

Um levantamento do Detran.SP aponta que, a cada 10 paulistas envolvidos em acidentes de trânsito por embriaguez, um morre no estado de São Paulo. Foram considerados dados de 5.701 acidentes com suspeita de embriaguez entre janeiro de 2019 e julho de 2020.

Destes. 5.150 não tiveram vítimas fatais e 551 registraram óbitos. O estudo integra o programa Respeito à Vida, do governo paulista, e cruza informações com registros da Polícia Militar.

A taxa de mortalidade em acidentes com suspeita de embriaguez, de 9,66%, é mais que o triplo da taxa geral de mortalidade por acidentes no estado, de 3%. Ou seja, dirigir sob efeito de álcool aumenta em pelo menos três vezes a chance de morte.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Pandemia fez 50 mil estabelecimentos fecharem em São Paulo

Prefeitura adia a conclusão da obra do Vale do Anhangabaú

“Esses números são fundamentais para nortear nossas ações no enfrentamento às causas dos acidentes, com o único objetivo de reduzir o número de óbitos. A embriaguez no volante é um problema sério, que triplica os riscos e coloca muitas vidas em jogo”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

No período analisado, houve pequena diferença no número de vítimas fatais em vias municipais (275) e em rodovias (267). A área urbana também ficou a frente no número total de acidentes (2.749) comparado às autoestradas (2.401).

Os jovens de 18 a 24 anos são as principais vítimas, com 55% das mortes, seguido pelo público de 50 a 59 anos, com 19%. Os picos de ocorrências de acidentes com suspeita de embriaguez ocorrem em épocas de festas, como Carnaval e fim de ano.