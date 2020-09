Datafolha: Russomanno e Covas lideram 1ª pesquisa para Prefeitura de São Paulo

O Instituto Datafolha divulgou, nesta quinta-feira (24), a sua primeira pesquisa de intenção de voto para prefeito de São Paulo nas eleições municipais deste ano. Foram ouvidos 1.092 eleitores entre 21 e 22 de setembro – margem de erro é de três pontos percentuais.

O deputado federal e apresentador de TV Celso Russomanno (Republicanos) lidera com 29%, seguido pelo atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), com 20%. O pré-candidato Guilherme Boulos (Psol) é o terceiro, com 9%, tecnicamente empatado com Márcio França (PSB), com 8%.

Quatro candidatos aparecem com 2% das intenções de voto – Jilmar Tatto (PT), Arthur do Val (Patriota), Andrea Matarazzo (PSD) e Vera Lúcia (PSTU). Com 1%, estão Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidelix (PRTB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PC do B) e Felipe Sabará (Novo).

Possíveis votos em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos citados somam 17%. Outros 4% não souberam responder. Antônio Carlos Silva (PCO) não pontuou.

Resposta estimulada e única, em %

Celso Russomanno (Republicanos) – 29

Bruno Covas (PSDB) – 20

Guilherme Boulos (Psol) – 9

Márcio França (PSB) – 8

Jilmar Tatto (PT) – 2

Arthur do Val (Patriota) – 2

Andrea Matarazzo (PSD) – 2

Vera Lúcia (PSTU) – 2

Joice Hasselmann (PSL) – 1

Levy Fidelix (PRTB) – 1

Marina Helou (Rede) – 1

Orlando Silva (PC do B) – 1

Filipe Sabará (Novo) – 1

Em branco/Nulo/Nenhum – 17

Não sabe – 4

Fonte: Datafolha

Espontânea e única

No início da entrevista, ao serem perguntados pela intenção de voto de maneira espontânea e com única opção de resposta, Covas lidera com 8%, seguido por Boulos e Russomanno, com 5% cada. Márcio França (PSB) recebeu 2% das respostas, assim como Jilmar Tatto (PT), que foi chamado por parte dos possíveis eleitores de “candidato do PT”.

Não sabiam, desta vez, somaram 57%. Outros 16% disseram que irão vetar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos; 1% disse que não vai votar e 5% citaram espontaneamente outros candidatos.