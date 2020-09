Milhares voltam às ruas por justiça para Breonna Taylor após decisão judicial

Uma nova decisão do grande júri de Kentucky, nos Estados Unidos, provocou mais protestos clamando por justiça para Breonna Taylor, uma paramédica de 26 anos morta por tiros de policiais dentro de sua casa em Louisville.

Dos três agentes da Polícia envolvidos no caso, ocorrido em março deste ano, dois saíram livres de acusações, e um deles foi denunciado por disparar contra a janela de outro apartamento no mesmo prédio em que a vítima morava. Nenhum deles recebeu acusações relacionadas à morte da jovem.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Brasil é antepenúltimo em ranking sobre participação feminina na política da América Latina

Governo quer zerar tributação da folha para quem é CLT e ganha mínimo, diz Ricardo Barros

Policial de Louisville Brett Hankinson, acusado de colocar vizinhos em perigo no caso Breonna Taylor / Divulgação

A decisão do júri ocorre após mais de 100 dias de protestos contra a violência policial e o tratamento desproporcional de pessoas negras pela polícia dos Estados Unidos. No entanto, entre os manifestantes, as acusações foram recebidas com ultraje.

Um grupo de cerca de 350 pessoas foi às ruas de Louisville protestar contra a decisão da Justiça ainda nesta quarta-feira (23). O ato terminou com violência; 46 manifestantes acabaram detidos, segundo a polícia local; um ativista foi atingido no pescoço com um tiro de bala de borracha, disparado por um agente policial; e outros dois agentes foram feridos por tiros de arma de fogo, cuja origem ainda não foi descoberta.

Ambos os policiais atingidos seguem hospitalizados, nenhum deles com risco de vida.







Publicidad







O caso

A morte da jovem tornou-se um dos símbolos da luta contra a violência policial contra as pessoas negras nos Estados Unidos. Segundo relatado pela própria justiça, a Polícia obteve um mandato para invadir o apartamento de Taylor e de seu namorado, Kenneth Walker, em busca de drogas.

Com a entrada da polícia, Walker se assustou, dizendo não ter ouvido a Polícia anunciar sua chegada. Agentes arrombaram a porta do apartamento, e o rapaz atirou contra o "invasor" – que suspeitava ser um ex-namorado de Breonna.

Após a investigação, a justiça confirmou que a arma usada pelo namorado de Taylor era regular e legalizada, e que nenhum entorpecente foi achado dentro do apartamento. Além disso, Walker informou que os agentes se negaram a chamar uma ambulância para tentar salvar Breonna.

Nenhum dos tiros que mataram a jovem, que estava deitada em sua cama, foi disparado por Brett Hankinson – único policial a ser acusado de um crime durante o julgamento -, mas sim pelos outros agentes. Ao todo, ela foi alvejada por seis disparos.

No entanto, o júri alegou que eles atiraram em legítima defesa.