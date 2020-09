Brasil é antepenúltimo em ranking sobre participação feminina na política da América Latina

A representação de mulheres na Câmara dos Deputados cresceu 50% na última eleição mas, mesmo assim, o Brasil ainda está longe de um equilíbrio entre gêneros nos Poderes.

Um estudo feito pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e pela ONU Mulheres mostra o que o País registra os mais baixos índices de representatividade feminina e de paridade política entre os sexos na comparação com os seus vizinhos da América Latina.

O levantamento analisou 40 indicadores, divididos em oito temas, como direito ao voto, participação das mulheres em partidos, Poderes e em cargos públicos, além das condições para elas exercerem suas funções, e atribuiu uma nota de 0 a 100 para cada nação. Foram avaliados 11 países latino-americanos. O Brasil ficou na 9.ª posição, com 39,5 pontos. O México foi o mais bem avaliado com 66,2 pontos e, por último, o Panamá, com 37 pontos

Chamado de Atenea, o projeto foi criado para alcançar a paridade de gênero e acelerar a participação política das mulheres em países da região. O estudo foi feito desde 2014 e, no Brasil, foi realizado entre janeiro e maio de 2019.

A conclusão é que, embora compromissos de aumentar a participação feminina na política tenham sido formalizados por diferentes instâncias de poder no Brasil, as medidas até agora são periféricas e insuficientes.

Um desses exemplos é a cota de 30% de mulheres que partidos precisam cumprir na hora de lançar candidaturas para deputados ou vereadores. Essa regra é considerada no estudo frágil e passível de fraude com a prática do registro de nomes que não estão de fato concorrendo às eleições.

Desde as eleições de 2018, os partidos também são obrigados a destinar 30% do valor que recebem do fundo eleitoral – dinheiro público usado para bancar as campanhas – às candidatas.

A Câmara tem hoje proporcionalmente a bancada mais feminina da história, com 77 deputadas, representando um aumento de 50% em relação ao mandato anterior (51). Assim, elas passaram a representar 15% do total de parlamentares. Entre as eleitas, 43 ocupam o cargo pela primeira vez.