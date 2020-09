Vacina CoronaVac é segura, diz estudo clínico com 50 mil voluntários chineses

Um estudo clínico do laboratório chinês Sinovac Biotech comprova a segurança da CoronaVac, a vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o governador João Doria, 94,7% dos mais de 50 mil voluntários testados na China não tiveram qualquer problema.

Outras 5,3% das pessoas testadas em território chinês tiveram reações adversas, mas nenhuma grave. A maioria das reclamações é de dor no local da aplicação. Já dados sobre a eficácia de imunização da vacina para a covid-19 só serão divulgados após o fim da terceira fase dos estudos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Governo de São Paulo descarta a presença de público em jogos de futebol

São Paulo tem 226 novos óbitos por covid-19; veja balanço de quarta

No Brasil, nenhum voluntário relatou problemas com a CoronaVac. De acordo com João Doria, médicos e paramédicos serão os primeiros a serem imunizados. A vacinação está prevista para começar na segunda quinzena de dezembro, depois do aval da Anvisa e da comprovação da eficácia na 3ª e última fase de testes.

O governador reafirmou que toda a população de São Paulo será vacinada até fevereiro e que o primeiro lote com 5 milhões de doses chega no mês que vem.