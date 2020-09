Torre Eiffel é evacuada por ameaça de bomba

Uma ameaça de bomba fez com que a Torre Eiffel, famoso monumento de Paris, na França, e seus arredores fossem evacuados. A ocorrência ocorreu por volta das 12h no horário local (7h no horário de Brasília).

Segundo o jornal “Le Parisien”, a polícia francesa recebeu um telefonema anônimo, afirmando que havia uma bomba na estrutura da torre. Um perímetro de segurança foi instalado nas proximidades.

A administração do monumento disse que o local foi periciado e nada foi encontrado. Às 14h15 (9h15 no horário de Brasília), o monumento foi reaberto.

