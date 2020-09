Senado aprova recriação do Ministério das Comunicações

Nesta quarta-feira (23), o Senado aprovou em votação a recriação do Ministério das Comunicações, que deixou de ser uma secretaria sob o Ministério da Ciência e Tecnologia por medida provisória.

A mudança ocorreu em julho deste ano, quando o presidente Jair Bolsonaro nomeou o deputado federal do PSD Fábio Faria para comandar o setor. No entanto, a MP 980/2020 precisou passar por votações na Câmara e no Senado, bem como a sanção presidencial que deve ocorrer nos próximos dias, para não perder efeito.

Em 2016, o Ministério das Comunicações foi incorporado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, hoje comandado por Marcos Pontes. A mudança foi mantida por Bolsonaro, que, em campanha, havia prometido manter apenas 15 ministérios em seu governo. No entanto, com o remanejo feito no meio do ano e concretizado pelo Congresso nesta semana, a Esplanada dos Ministérios passa a contar com 23 pastas.

Desde a adoção das deliberações remotas, em março deste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), esta é a primeira semana que a Casa tem sessões com a presença física de senadores. A votação de indicação de autoridades é secreta e só pode ser feita a partir do sistema biométrico da Casa. Para garantir a segurança dos parlamentares do grupo de risco, totens de votação foram instalados em sistema drive-thru.